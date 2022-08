Direttamente attraverso un tweet pubblicato sui suoi account social, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso quello che il suo pensiero riguardo al gioco espresso dalla Juve di Allegri.'Allegri pensa che non aver subito neanche un gol in due partite sia una cosa positiva. Ma la sua Juve non ha ancora una idea di gioco e vive sulle giocate dei singoli. Non bastano più'.