Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, parla ai microfoni di Radio Marte della partita vinta ieri per 2-0 dalla Juve sul Bologna: "La Juventus vince ma non convince? Non è brillante. Hanno rifatto la preparazione per arrivare ad agosto, ma la squadra non brilla. Bernardeschi molto bene, pacchetto difensivo solido; ma per il resto poca roba, non un granché. Pjanic poco meglio; Bentancur ordinario; Dybala e Bernardeschi migliori in campo. La Juventus ha preso un brodino, con questa vittoria, ma non è assolutamente guarita. C'era il rigore per la Juve? Sì, la trattenuta era evidente. però c'era anche il rigore per il Bologna per fallo di De Sciglio. Il problema è sempre quello: perché il VAR richiama l'arbitro per il rigore pro-Juve e non quello contro, che era altrettanto fallo?".