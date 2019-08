Paratici: "Nessun esubero, c’è una lista Champions alla quale possiamo iscrivere 22 giocatori” Gli altri, quindi, sono in esubero. O no? https://t.co/RMyOuiEBVE — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 14, 2019

Ieri Fabio Paratici è tornato a parlare del mercato in uscita della Juventus. Nessun imbarazzo, come dichiarato da Maurizio Sarri, semmaiche ha posti limitati. Tra coloro che hanno commentato le parole del Chief Football Officer bianconero c'è anche il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi che sulla sua pagina Twitter ha scritto: "​Nessun esubero, c’è una lista Champions alla quale possiamo iscrivere 22 giocatori” Gli altri, quindi, sono in esubero. O no?"