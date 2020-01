Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha parlato a FcInter1908 della sfida scudetto tra Inter e Juve e delle ultime novità su Calciopoli.



L'INTER POTREBBE GIOCARE MEGLIO COL 4312? - "A me piacerebbe vedere l’Inter con una difesa a quattro, un centrocampo a tre, più un giocatore offensivo di collegamento. Un po’ come fa la Juventus con Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain. Potrebbe essere divertente da vedere. Anche perché ho notato un peggioramento delle prestazioni di Skriniar, che sta facendo molta fatica, così come Godin. Godin l’avrebbe fatta comunque, dato che era abituato a giocare nell’Atletico con due linee da quattro, dunque in spazi più stretti. L’Inter ha preso pochi gol, ma spesso ha rischiato di prenderne. Le avversarie hanno creato occasioni, Handanovic sta facendo una grande stagione. Nell’analisi di una stagione bisogna guardare anche i difetti. Non c’è la controprova che, giocando con un sistema diverso, non ci possano essere dei risultati migliori".



PAROLA FINE SU CALCIOPOLI, O LA JUVE FARA' ALTRI RICORSI? - "Non succederà mai, anche se la parola fine è stata messa dall’avvocato della Juventus, Zaccone, il giorno in cui, riconoscendo la responsabilità dei dirigenti bianconeri per Calciopoli, chiese e ottenne una Serie B con penalizzazione. C’è un’intervista dello stesso Zaccone del settembre del 2006 in cui l’avvocato dice: ‘C’erano quattro illeciti gravissimi e accertati, che avrebbero portato la Juventus alla C2’. I fatti sono quelli e non è possibile trovare un’assoluzione per quello che è successo. La realtà è che per blandire la tifoseria è stato fin da subito perseguita una strada di non colpevolezza. Anzi, addirittura di estraneità per fatti che sono stati dimostrati da sentenze della giustizia sportiva e ordinaria. Se la Juve e Andrea Agnelli continuano orgogliosamente a esporre scudetti revocati, evidentemente questa soluzione non ci sarà mai, a meno che non venga la FIGC a impedirne espressamente l’esposizione. C’è un codice di giustizia sportiva che stabilisce che le società si devono attenere agli atti della FIGC. Le sentenze di Calciopoli sono atti ufficiali. Quando si sente dire ‘a casa mia faccio quello che voglio’, non ci si rende conto che la Serie A è un condominio con tanti inquilini. Di conseguenza, il palazzo non è della Juve, ma di tutti. Ho letto con vivo sconcerto quello che ha scritto Sconcerti, che ieri parlava del titolo del 2006 da non assegnare all’Inter. Ribadisco che quel titolo non è stato assegnato, perché non c’è alcuna disposizione della Federazione che assegna quel titolo all’Inter. Ma, essendo state squalificate le prime due (Juventus e Milan, ndr), ovviamente il titolo è andato all’Inter. E’ un criterio di classifica che regge tutto lo sport mondiale. Quando Ben Johnson fu trovato positivo al doping alle Olimpiadi di Seul, l’oro andò al secondo classificato. Quel titolo fu dato all’Inter in base alla classifica".