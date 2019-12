Lazio-Juventus 3:1 La Lazio vince meritatamente la SuperCoppa Italiana, in vantaggio con Luis Alberto, subisce il pari di Dybala allo scadere, regge con pochi affanni per tutto il 2^ tempo, nel finale segna il 2:1 con Lulic e il 3:1 al 93’ con una splendida punizione di Cataldi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 22, 2019

Maurizioha commentato la vittoria della Lazio contro la Juventus in Supercoppa Italiana per 3-1 tramite il proprio account Twitter: "Lazio-Juventus 3:1, in vantaggio con Luis Alberto, subisce il pari di Dybala allo scadere, regge con pochi affanni per tutto il secondo tempo, nel finale segna il 2:1 con Lulic e il 3:1 al 93’ con una splendida punizione di Cataldi".