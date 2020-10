"Giovanni Stroppa ha iniziato allenando i giovani del Milan, nel 2006, mentre Andrea Pirlo ha iniziato allenando la Juve, l’altro giorno. La differenza, in campo, si è vista tutta. E la colpa, ovviamente, non è di Pirlo". La stoccata è controfirmata Maurizio Pistocchi, che 'sfrutta' la serata no della Juventus e critica così le scelte bianconere e di Andrea Pirlo. Subito dopo, il giornalista rincara la dose: "Understat.com è un sito che analizza le performances delle squadre dei maggiori 5 campionati, e in base ai dati statistici stabilisce la classifica reale.Negli ultimi 5 anni la serieA è l’unico torneo nel quale la vincitrice avrebbe meritato il titolo solo una volta".