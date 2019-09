"La Juventus aveva messo in lista di trasferimento 6 giocatori, che sul bilancio incidono per 100 mln di €, F.Paratici doveva venderne almeno 3. Stasera è il grande sconfitto del mercato, e Sarri dovrà sceglierne 23 per la lista-Champions". E' stato facile profeta, Maurizio Pistocchi, che nella giornata di ieri aveva riportato la difficoltà del tecnico di dover lasciare fuori tre grandi giocatori. E se Chiellini (e il suo infortunio) ha tristemente aiutato il suo allenatore, è chiaro che quelle di Mandzukic ed Emre Can (soprattutto) saranno scelte che faranno discutere.