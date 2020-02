L’Inter ha una rosa piena di alternative in tutti i ruoli, ma Antonio Conte ha una sola idea di calcio in testa. Personalmente, diffido di chi ha una sola idea: oggi chi allena i Campioni deve esaltarne le qualità, non i difetti. ‘Notte pic.twitter.com/HLYOWqEwd2 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 16, 2020

Maurizio, giornalista, ha commentato con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter la partita persa 2-1 dall'contro la Lazio, riservando anche una frecciata al tecnico dei nerazzurri Antonio: "L’Inter ha una rosa piena di alternative in tutti i ruoli, ma Antonio Conte ha una sola idea di calcio in testa. Personalmente, diffido di chi ha una sola idea: oggi chi allena i Campioni deve esaltarne le qualità, non i difetti".