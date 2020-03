Rinunciare a ostentare scudetti revocati. Quello sarebbe lo scudetto dell’etica pic.twitter.com/dIyvS4gFTK — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 29, 2020

La strana etica pic.twitter.com/ZSW6am4lpN — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 29, 2020

Frecciatina alla Juventus di Maurizio Pistocchi che commenta un articolo di Tony Damascelli che parlava dello "Scudetto dell'etica" del club bianconero che ha deciso in accordo con i propri calciatori di tagliare lo stipendio degli stessi per i prossimi tre mesi:con la solita vena critica nei confronti del club bianconero che poche ore prima aveva comunque elogiato per la scelta fatta in anticipo rispetto a tutti gli altri club italiani. Il giornalista non ha risparmiato neanche una stoccata a Cristiano Ronaldo che ha acquistato una nuova Bugatti da 9 milioni di euro.