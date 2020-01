Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato a Radio Marte del momento vissuto dal Napoli, prossimo avversario della Juve in campionato: "Il Napoli è in via di guarigione o ieri le motivazioni sono arrivate soprattutto dalla coppa? 'A nuttata è passata, dicono. Io mi domando se sia così. Sento toni ottimistici. E' stata una partita caotica, emozionante e piena di colpi di scena. Il gol della Lazio è stato annullato per un fuorigioco di pochissimo di Acerbi. Era una gara che poteva andare in tutte le direzioni, in realtà. Non abbiamo visto un orientamento preciso. Il Napoli ci ha messo cuore, voglia e gambe. Una mentalità che speriamo abbia ritrovato del tutto. E' troppo presto, però, per pensare che sia sulla strada della guarigione. Se contro la Juventus fa gli errori difensivi fatti contro la Lazio, perde".