Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha commentato le recenti uscite di Jorge Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, secondo cui il fenomeno portoghese non avrebbe vinto il Pallone d'Oro negli ultimi due anni perché passato dal Real Madrid alla Juve: "Jorge Mendes dice che CR7 se avesse giocato nel Real Madrid avrebbe vinto il Pallone D’Oro. Non fa un gran complimento al club che stipendia il giocatore, e neanche a Cristiano. Che con il RM ha vinto 4 dei suoi 5 Palloni d’Oro, per merito suo e non del suo club".