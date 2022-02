Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due :

Mauriziocontinua a far discutere sul suo profilo Twitter. Nell'ultimo post parla di due falli da rigore non concessi nella partita di Empoli, naturalmente contro la Juventus: "Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due - scrive l'ex giornalista Mediaset -, nel primo tempo con Rabiot su Zurkowski e nel secondo tempo con De Ligt su Lamantia". Poi l'affondo, certamente diretto: "Né Maresca, né l'addetto al Var Valeri (sì, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018), non hanno visto niente".