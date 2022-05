Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Massimiliano Allegri.



'Quelli della Serie A faticano ad arrivare a 900 milioni. Lo spettacolo, tanto vituperato da Allegri, è parte fondamentale della vendita del prodotto calcio italiano. Spettacolo composto dalla qualità delle squadre e di tutto il contorno, comprese le strutture. Ecco: i tesserati del Milan hanno festeggiato in maniera totalmente errata, secondo l’etica del calcio. Insulti alle madri degli avversari, termini deplorevoli. La qualità del prodotto dipende anche queste cose e se succedono cose come queste, non possiamo lamentarci se il nostro calcio da un’idea di arretratezza. Il nostro è un calcio poi lentissimo'.