Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, in cui ha parlato anche di Gleison Bremer e del modo in cui viene impiegato da Allegri.'Io ho visto spessissimo il Torino l’anno scorso. Bremer giocava da centrale nei tre difensori. Quindi faceva il Bonucci, non il Chiellini. Allora nel momento in cui lo prendi uno dice: perché lo prendiamo? Lo prendiamo perché vogliamo giocare in un certo modo. Se lui è stato tanto bravo giocando in quella maniera e poi invece sei costretto a cambiargli il ruolo… Anche se la Juve (col Monza ndr) ha giocato con tre difensori come col Benfica'.