Il giornalista Maurizio Pistocchi va all'attacco. Nel mirino, questa volta, non c'è solo la Juventus, ma la sorella di Cristiano Ronaldo, Elma, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di un post su Instagram che ha fatto discutere all'interno del mondo bianconero., cercando di prendere le difese del fratello: una decisione che ha suscitato molte polemiche, come evidenzia anche il tweet di Pistocchi, che riprende un passaggio dell'intervista a La Gazzetta dello Sport di Ilaria D'Amico. Così,ha preso posizione: "​Anche nel calcio, come nel telecomando di Sky, bisogna introdurre il parental-control. La sorella di CR7 in un colpo solo svilisce i compagni e il lavoro del tecnico, ma anche il conflitto di interessi è un problema non da poco". Parole al vetriolo, che infiammano ancora l'ambiente juventino, alla vigilia della ripresa del campionato (domani a Bologna alle 21.45).