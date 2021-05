Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di ​Radio CRC dove ha parlato della querelle Superlega e delle possibili ripercussioni per i club fondatori: "È normale che si finisca in tribunale, perché chi l’ha pensata crede d’avere il diritto di organizzare manifestazioni al di fuori di FIFA e UEFA. Chi ha aderito ai campionati nazionali, però, si è sottoposto a delle regole, alcune delle quali prevedono che non si possano disputare competizioni senza il benestare della UEFA. Le conseguenze? A breve termine, la UEFA emetterà delle sanzioni molto pesanti. Succederà che la corte europea stabilirà che la SuperLega si può fare, perché qualcosa di diverso sarebbe lesivo della normativa sulla libera concorrenza, e la palla passerà, in quel momento, alle federazioni nazionali, che dovranno dire se accetteranno nei loro campionati le squadre in questione. Succederà un bel terremoto".