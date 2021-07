Il giornalista Maurizio, attraverso il proprio profilo Twitter, al termine della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano, ha commentato la rosa dellaa disposizione del tecnico: "Nessuno in serie A ha a disposizione una rosa ampia e profonda come Allegri, tutt’altro che una squadra giovane-età media 26.7 (fonte Transfertmarkt)-con grandi giocatori in tutti i reparti. La Juve ha tutto per rivincere in Italia, in Europa servirà anche una idea di gioco".