Grazie ai rumors diffusi sull’arrivo di #Guardiola il titolo @juventusfc a Piazza Affari ha guadagnato nell’ultimo mese quasi il 30%. Vada come vada, qualcuno ci avrà guadagnato. pic.twitter.com/h4WTKfCi6a — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 11 giugno 2019

Il giornalista Mediaset, come di consueto, ha commentato le principali notizie direttamente dal suo profilo Twitter, discutendo anche con i follower e lanciando più di qualche messaggio. Alcuni "normali", altri più duri, come quello che coinvolge il mercato bianconero: "Grazie ai rumors diffusi sull’arrivo di Guardiola il titolo Juventus a Piazza Affari ha guadagnato nell’ultimo mese quasi il 30%. Vada come vada, qualcuno ci avrà guadagnato".Un attacco a cui si aggiunge un'indiscrezione, poco dopo, sull'ex Juve Allegri: