La #Juventus ha fatto benissimo a puntare su #Vlahovic

1. è giovane e fortissimo

2. con i suoi gol risolverà i problemi di gioco di Allegri

3. porterà la Juve in Champions

4. In fondo, investe su #Vlahovic (2000) quanto era previsto per #Dybala (1993)

