Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della Juventus e di Pirlo a Radio Amore Campania: "Ho sentito tantissime critiche a Pirlo, ci stanno, per carità, ma in realtà lui è un debuttante. Certi errori ci possono stare, per me la colpa è di chi lo ha messo in panchina. Come di tutti quelli che hanno scritto cavolate tipo maestro o pirlolandia. Lui è diventato allenatore per grazia ricevuta, la donna di Pirlo è molto amica della donna di Agnelli, uno più uno... poi diversi calciatori della Juve non volevano più Sarri e si doveva tagliare il monte ingaggi, ma non era lui il prescelto. E' stata una scelta d'emergenza”.