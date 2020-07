"Un giorno ASacchi mi disse:”Non sono uno di loro, non sono stato giocatore, nel loro “mondo” non mi accetteranno mai: per loro, sarò sempre un intruso” La casta usa la stampa per fare a Sarri quello che hanno sempre fatto con Sacchi, influenzare negativamente l’opinione pubblica". Boom. Maurizio Pistocchi mette in mezzo anche la casta, a suo dire pronta a dare un'immagine di Sarri non certamente positiva. Un tweet al vetriolo, preceduto da un altro su Ronaldo: "Per la Gazzetta lo scudetto della Juve è merito di CR7 e non di Sarri: ma CR7 ha già segnato di più dello scorso anno-30>21-con meno partite-30>31. Anche i numeri dicono che ha reso di più con Sarri che con Allegri".