Maurizio Pistocchi lancia un messaggio sulla Juve dal suo profilo Twitter: "L’uccellino di Del Piero dice in giro che tra Bonucci & Chiellini e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla dell’empatia. Che, al contrario, c’è con Roberto Mancini". La prima stagione dell'allenatore bianconero non è stata semplicissima anche per motivi extracalcistici con i tre mesi di lockdown in cui si è fermato il campionato. Sarri ha comunque vinto lo scudetto e domani si giocherà l'ottavo di Champions (e il suo futuro) contro il Lione.