L’Atalanta chiede l’anticipo della gara con la Lazio, prima della Champions, la Lazio non accetta. Tutto OK

La Juve chiede di spostare la gara con l’Inter al lunedì, l’Inter-che gioca giovedì a Napoli la semi-finale di C.Italia- non accetta. Non è sportiva. Scopri le differenze pic.twitter.com/4T7oboMtuL — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 1, 2020

, giornalista, ha commentato così le ultime notizie che vedono l'Inter aver detto no alla Lega circa la possibilità di giocare lunedì il Derby d'Italia. Sul banco degli imputati, non solo i nerazzurri, ma anche la Lazio. Infatti, Pistocchi afferma così: "L’Atalanta chiede l’anticipo della gara con la Lazio, prima della Champions, la Lazio non accetta. Tutto OK., l’Inter - che gioca giovedì a Napoli la semifinale di C.Italia - non accetta. Non è sportiva. Scopri le differenze". Due pesi e due misure, quindi, secondo Pistocchi.