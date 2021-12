"Bologna-Juventus 0-2: con un ottimo gol di Morata al 6' e un gran tiro di Cuadrado deviato da Hickey al 69', la Juve passa per il sesto anno consecutivo a Bologna, e riaggancia la Roma al quinto posto (in attesa di Fiorentina-Sassuolo). Per i padroni di casa, fermati da una gran prova di De Ligt e Bonucci, una brutta sconfitta"Questa l'analisi di Maurizio Pistocchi dopo il match di ieri sera al Dall'Ara.