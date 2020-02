Porte aperte alla FIAT https://t.co/yXEY8GEnNA — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 29, 2020

si giocherà a porte aperte. Il governo ha avanzato una proposta in via di definizione, ma le conferme continuano a suggerire che sarà questa la soluzione. Porte aperte, ma non a lombardi, veneti ed emiliani, le tre regioni critiche del contagio del Coronavirus. Così, Maurizio Pistocchi, opinionista Tv, ha commentato la notizia, con uno sguardo critico nei confronti della Juventus. "Porte aperte alla Fiat", ecco la sua dichiarazione, condivisa tramite il proprio profilo Twitter.