Un tweet. Come ai vecchi tempi. Maurizio Pistocchi stavolta loda la Juve e il suo mercato, e lo fa attraverso il noto social network: "Ramsey, Rabiot, Demiral, e DeLigt. E, soprattutto, Sarri. 12 luglio, la Juventus è già la grande favorita per lo Scudetto. Posso andare in vacanza". Insomma, tutto ormai deciso, nonostante i grandi colpi in canna dell'Inter e del Napoli, che sicuramente daranno battaglia contro la Juventus. Che sì, resta sicuramente la favorita. Ma con un campionato totalmente da giocare, e con zero regali all'orizzonte. Come sempre.