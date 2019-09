Maurizio Pistocchi ha commentato il pareggio tra Fiorentina e Juventus dopo il fischio finale, tramite Twitter: "Fiorentina-Juventus 0:0. In una partita a basso ritmo - gran caldo - meglio la Viola di una Juventus troppo compassata e che ha perso subito Douglas Costa per infortunio. Nella Fiore bene Badelj e Castrovilli, nella Juve il migliore è Matuidi". Poi, il commento in ottica mercato: "Il monte-ingaggi della Juventus: quasi il triplo di quello del Napoli, più del doppio di quello dell’Inter due volte e mezzo quello di Milan e Roma".