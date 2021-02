“Su Inter-Juve si poteva dire: ci sono stati errori individuali da calcio minore; CR7 è stato uno dei peggiori della Juve; con questo Vidal, rimane un mistero il perché non giochi mai Eriksen; dopo un ottimo 1^tempo, il 2^della Juventus è stato mediocre. Invece non l’hanno detto“. Così Maurizio Pistocchi ha analizzato il match di San Siro, in cui la Juve ha battuto 2-1 l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.