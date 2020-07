Prestazione gravemente insufficiente, così Maurizio Pistocchi ha definito la partita di ieri dell'Inter che non è andata oltre il pareggio all'Olimpico contro la Roma. Il giornalista, esperto di moviola, si sofferma poi sul contatto Kolarov-Lautaro che ha portato al gol di Spinazzola. E spiega: "Kolarov/Lautaro è fallo, come quello su Dybala in occasione del gol di Zapata in Juve-Atalanta: il contatto c’è, il romanista non prende niente altro che il piede sx di Lautaro. Detto questo, la prestazione dell’Inter è stata gravemente insufficiente, Conte dovrebbe dire perché".