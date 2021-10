Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, è tornato sulle polemiche arbitrali di ieri sera e, in particolar modo, sulla decisione dell'AIA di non fermare Orsato: "Orsato doveva essere fermato:non per l’errore- grave per un arbitro internazionale-ma per aver detto a #Cristante “sul rigore non c’è vantaggio” Cosa non vera, e che fa perdere credibilità all’AIA".