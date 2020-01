Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsbo, guru danese già alla Juventus di Moggi e Lippi: da quando Gasperini l’ha voluto a Zingonia, l’Atalanta vola.’Notte pic.twitter.com/8XEaPyDWFL — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 12, 2020

Maurizio Pistocchi fa i complimenti all'Atalanta per il be pareggio strappato sul campo dell'Inter. La squadra di Gasperini si è fatta preferire per qualità del gioco e forma fisica e Pistocchi scrive: "Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama". Qualcuno ci ha visto un pò di malizia...