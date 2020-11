Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così la sentenza che ha respinto il ricorso del Napoli e confermato lo 0-3 a tavolino con la Juve: "E' chiaro che è una una sentenza politica più che tecnica, una decisione diversa avrebbe messo in discussione tutto il protocollo mandando il campionato a carte quarantotto. Gli avvertimenti nella sentenza sono inquietanti. Per una situazione del genere servono delle prove e motivazioni serie: se il Napoli ha sbagliato giusto che paghi, ma se fosse un processo indiziario per contestare i fatti in sentenza, a quel punto sarebbe un qualcosa di molto preoccupante. La sentenza parla di un protocollo firmato da tutti i club al il al Napoli si doveva attenere, e punisce la società azzurra perché ha aperto uno squarcio che ha messo a rischio il sistema. Dopo la partita col Genoa, il Napoli ha avuto paura di una situazione che potesse deflagrare nel giro di qualche ora".