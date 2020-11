A Kiss Kiss Napoli, Pistocchi ha parlato della sentenza su Juve-Napoli: "E’ una sentenza abbastanza attesa, come ho già detto siamo di fronte ad una situazione politica con la Figc che non poteva permettere al Napoli di rigiocare la partita per non avere un precedente. Mi meravigliano molto le parole usate dal giudice Sandulli, il Napoli è accusato di aver organizzato una situazione per evitare di giocare andando in pratica contro l’articolo 1 della lealtà sportiva. Sono state usate parole gravissime, in tanti anni che mi sono occupato di giustizia sportiva è la prima volta che sento frasi così pesanti. Siamo quasi ai limiti di quei termini usati durante Calciopoli. Il Napoli deve prendere atto di questa sentenza e comportarsi di conseguenza".