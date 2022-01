Gli acquisti di Vlahovic e Gosens da parte di Juventus e Inter hanno infiammato il calciomercato in Serie A. Sul tema è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi, che in un video ha detto la sua, sottolineando come da una parte "Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, lunedì scorso ha chiesto ristori per il movimento calcio, paragonando la condizione della Serie A a quella della Francia, mettendosi nelle condizioni di chi sta subendo un torto, incolpando lo Stato di non aiutare il mondo del calcio in questo momento di pandemia" e dall'altra "il calcio spende decine di milioni per giocatori, allenatori e procuratori". Insomma - aggiunge su Fantasyteam.news - "il calcio nel giro di poche ore il calcio è passato dall’essere indigente a molto ricco con una serie di colpi incredibili: un calcio che avrebbe diritto di avere un aiuto da parte dello stato ma che non dovrebbe fare la cicala quando la pandemia ha portato l’inverno".