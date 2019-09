In Brescia-Juventus si è discusso sul fallo di Rómulo su Dybala che ha fruttato la punizione del gol vittoria di Pjanic. L’impressione era stata che il fallo non ci fosse, ma la telecamera da fondo campo dimostra che il giocatore del Brescia NON tocca la palla. Fallo giusto pic.twitter.com/znhRICGBFR