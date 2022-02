Gli allenatori si dividono in due categorie: quelli che insegnano, e quelli che gestiscono. I primi sono pochi, hanno più problemi, ma alla fine lasciano un segno importante. I secondi sfruttano il lavoro altrui, vincono ma non convincono, e alla fine non lasciano niente pic.twitter.com/WsEbyIVZA0 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 19, 2022

All'indomani del deludente pareggio della, il giornalistaha espresso il suo pensiero sugli allenatori, con una considerazione che sembra essere rivolta proprio ad Allegri: "Gli allenatori - ha scritto su Twitter - si dividono in due categorie: quelli che insegnano, e quelli che gestiscono. I primi sono pochi, hanno più problemi, ma alla fine lasciano un segno importante. I secondi sfruttano il lavoro altrui, vincono ma non convincono, e alla fine non lasciano niente".