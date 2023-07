Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha 'lanciato un appello' a Giuntoli e lo ha fatto attraverso un tweet pubblicato sui suoi account social.'Se fossi nei panni di Giuntoli pregherei tutti i Santi perché la Uefa comminasse alla Juve la squalifica dalle Coppe per la prossima stagione. Così, con il patteggiamento, auspicato dal presidente Figc Gravina, eviterebbe la Conference, che non porta soldi e comporta disagi, e potrebbe costruire una squadra per campionato e coppe, con la possibilità di vincere un trofeo. Se questo non accadesse, ci sarebbe già il capro espiatorio, Allegri'.