La Mediaset fa chiarezza sulle voci in merito all’esclusione del giornalista Maurizio Pistocchi dal nuovo Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti: «non pone alcun veto su cast e ospiti nei suoi programmi. Il gruppo degli opinionisti di Tiki Taka è stato creato in assoluta armonia tra la direzione editoriale e il conduttore». Questo il comunicato emanato dal gruppo televisivo, che leva ogni dubbi sull’ipotetico veto posto sulla partecipazione di Pistocchi al programma.