Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, segnala una notizia che sa di dissapore tra John Elkann (capo di Exor) e suo cugino Andrea Agnelli, presidente della Juventus: "Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1 miliardo di € speso e nessun successo in Europa,rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. E in Borsa la Juve ha perso il -27.62% in un anno ‘Notte", il suo tweet.