Pochi minuti fa vi abbiamo annunciato la svolta nella trattativa per portare Edin Dzeko dalla Roma alla Juventus, con lo sblocco dell'impasse tra Roma e Napoli per portare Arkadiusz Milik in giallorosso. Ricordiamo però che l'altro nome caldo per il ruolo di nuovo centravanti bianconero è quello di Luis Suarez, che continua a trattare la rescissione col Barcellona per potersi trasferire alla Juve dopo aver ottenuto il passaporto italiano. Il giornalista Maurizio Pistocchi oggi su Twitter ha detto la sua sulle strategie a suo dire attuate dal Pistolero col club blaugrana. Qua sotto potete leggere il tweet