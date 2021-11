Non ha ancora 20 anni, ma nelle sue prestazioni dimostra già una qualità e una maturità sorprendenti.

Nicolò Rovella (2001) è il centrocampista che servirebbe adesso alla Juventus: il futuro è suo pic.twitter.com/UwzQE8TbRq — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 1, 2021

Con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, il giornalistaha dato un consiglio di mercato alla, per uno dei reparti più sotto accusa della squadra bianconera: il centrocampo. "Non ha ancora 20 anni - scrive Pistocchi - ma nelle sue prestazioni dimostra già una qualità e una maturità sorprendenti.(2001) è il centrocampista che servirebbe adesso alla Juventus: il futuro è suo". Rovella è di proprietà della Juventus, che però l'ha lasciato in prestito ai rossoblù. Il suo è un nome caldo: la Juventus, come riportato anche da Calciomercato.com, potrebbe valutare anticipare il suo ritorno a Torino già a gennaio.