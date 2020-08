3









Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani contro Juve e CR7. I due giornalisti, su twitter, si sono scagliati contro il portoghese e contro la sua gestione bianconera. Il primo ha scritto: "La sorella di CR7, per la 2^volta in poco tempo, umilia la Juve e i suoi giocatori “CR7 non può fare tutto da solo”. La società che tollera un atteggiamento come questo, perde la stima di tutto il gruppo e, alla lunga, è perdente".



Il secondo ha ribadito: “Per chi guarda la luna e non il dito: Sarri dopo Allegri e Pirlo dopo Sarri (con Ajax e Lione in mezzo) testimoniano il colossale fallimento, sportivo e finanziario, dell’operazione CR7 alla Juve. Madama ha smarrito ogni prospettiva di sana gestione del club: e ora sta implodendo”.



Ancora Pistocchi, infine, si è schierato contro il colpo Pirlo: "Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23,non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di AAgnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito".