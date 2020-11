1









E' stato squalificato, Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli non sarà presente in panchina nella prossima sfida del Napoli a causa di una condotta antisportiva ravvisata dall'Uefa. Decisione che non è passata inosservata tra i partenopei, che pur rispettando la decisione dei vertici europei, di certo non l'hanno condivisa. Anche dal giornalista Maurizio Pistocchi è arrivata la 'condanna': "Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è stato squalificato per un turno dalle competizioni UEFA per aver tenuto una “condotta antisportiva” in occasione del match con la Real Sociedad. Questi DS sono proprio tutti uguali?". Il riferimento è ovviamente a Fabio Paratici.