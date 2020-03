Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio in Italia: "Chi ha pagato un miliardo di diritti di immagine, è normale che debba essere contrario al rinvio. Lo abbiamo detto dal primo momento che andavano ridotte le squadre in massima serie. Bisogna risolvere prima l'emergenza, ma il sistema in questo momento è molto a rischio, perché questa è come una catastrofe naturale, un terremoto che nessuno poteva prevedere. A me sembra difficile che si possano recuperare le partite, anche perché c'è un regolamento Fifa, devono passare 72 ore tra un match ed un altro. Si è perso molto tempo e si è fatta molta confusione, la scelta giusta fin da subito era quella di giocare a porte chiuse tutte le partite, per confermare la regolarità del campionato. E' chiaro che adesso il calcio abbia poca importanza, rispetto a quello che si sta verificando, ci stanno mettendo a dura prova, noi tutti e anche gli ospedali".