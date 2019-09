Your browser does not support iframes.

"In Brescia-Juventus si è discusso sul fallo di Rómulo su Dybala che ha fruttato la punizione del gol vittoria di Pjanic. L’impressione era stata che il fallo non ci fosse, ma la telecamera da fondo campo dimostra che il giocatore del Brescia NON tocca la palla. Fallo giusto". Sono le parole di Maurizio Pistocchi, che ha difeso la Juve dall'ennesimo attacco, arrivato dopo l'ultima giornata per il contatto tra Romulo e Dybala, che ha portato alla punizione e al gol del 2-1.



Parole a cui però è seguito un altro commento, sempre a tema moviola: "Rabiot meritava il rosso".