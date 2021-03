Arriva l'eliminazione in Champions League, arrivano i commenti e le critiche. Apre Pistocchi, così: "Brutta Juve, con il fantasma di CR7. Distratta e prevedibile, regala i due gol-errori di Demiral e della barriera-e non riesce a superare il dispositivo difensivo dell’ottimo SConceicao neanche in 11>10. Si salva solo Chiesa, 3^eliminazione in 3 anni, c’è un caso CR7?".



E in chiusura ecco il commento di Varriale, che in molti tra i tifosi bianconeri hanno percepito come sfottò: "Porto ubriaca Juventus. Qualificazione conquistata in 10 contro 11. Eliminazione che getta un'ombra negativa sulla stagione bianconera e, forse, sulla panchina di

Pirlo. Delusione Cristiano, preso per vincere Champions League ma per il 3o anno fuori troppo presto".