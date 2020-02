In Lecce-Spal, chissà se Rizzoli avrà valutato come punibile l’attitudine per la quale Bonifazi-di spalle-ha intercettato con il braccio destro il colpo di testa di Lapadula PS al VAR Paolo Valeri-proprio lui-ha detto di no ’Notte pic.twitter.com/Lxwcai59gf — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 16, 2020

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, analizza l'operato del direttore di gara in In Lecce-Spal, anzi quello del VAR, dove c'era Paolo Valeri, arbitro della sfida di Coppa Italia tra Milan e Juve, chiusa in parità: "Chissà se Rizzoli avrà valutato come punibile l’attitudine per la quale Bonifazi-di spalle-ha intercettato con il braccio destro il colpo di testa di Lapadula PS al VAR Paolo Valeri-proprio lui-ha detto di no. ’Notte".