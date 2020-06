"La forza di una società si vede nei momenti di difficoltà: sono curioso di vedere se la Juventus obbligherà CR7 a chiedere scusa ai compagni per le parole della sorella, o se, come successe all’Inter con Icardi, dovrà pensarci il tecnico". Parole e musica di Maurizio Pistocchi, che commenta le parole di Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo. La donna, infatti, attraverso i propri social aveva così commentato la sconfitta di ieri, non lesinando attacchi a Maurizio Sarri: "Ma come si pul giocare così?".