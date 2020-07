"Arbitri e ex-arbitri continuano a giustificare la concessione della massima punizione per interventi che, per la loro dinamica, non sono MAI da punire: dovrebbero provare ad entrare in scivolata tenendo le braccia attaccate al corpo, o a saltare con le braccia dietro la schiena". Sono parole di Maurizio Pistocchi, pubblicate nei giorni scorsi e riprese in un post di ieri sera, con didascalia: "Un tweet sempre attuale". La polemica, nemmeno a dirlo, è sui rigori dati alla Juventus contro l'Atalanta e più in generale riguardo alla situazione falli di mano in area, che il regolamento punisce in modo severo, a differenza degli anni passati, soprattutto pre Var. Da qui la polemica, una bagarre che si allarga e coinvolge anche l'ex arbitro Marelli: "Sul cattivo gusto del tweet sono d'accordo: sempre attuale". La discussione prosegue, sempre con Marelli protagonista, ma su un altro fronte si aggiunge il noto Ziliani, che coglie l'occasione per riportare alla luca Calciopoli. Nulla di nuovo, se non fosse che l'accusa coinvolge, almeno indirettamente, anche lo stesso Pistocchi...



Ecco lo scambio di messaggi nella nostra gallery.