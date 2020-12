5









Nuova frecciata alla Juve da parte di Maurizio Pistocchi, che ai microfoni di Radio Marte ha commentato il 'caso' Paratici: "Chi è che non telefona a un Ministro per un certificato? Peccato che quello della Giustizia Bonafede non sia napoletano, altrimenti anche Giuntoli avrebbe potuto chiamarlo. Se io devo far fare la patente a mio figlio è chiaro che chiamo il Ministro dei Trasporti - scherza il giornalista - meglio sorridere, anche se amaramente. Per me è imbarazzante che un ministro dica in tv di essere amico di Paratici e averlo sentito telefonicamente".